EU-voorzitter: Europese app voor leeftijdsverificatie technisch klaar

woensdag 15 april 2026, 12:59 door Redactie, 5 reacties

De Europese app voor leeftijdsverificatie is technisch klaar en zal binnenkort voor burgers beschikbaar komen, zo heeft EU-voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een persconferentie laten weten. De app moet ervoor zorgen dat gebruikers hun leeftijd kunnen aantonen wanneer ze online diensten gebruiken. "Net zoals winkels om een leeftijdsbewijs vragen voor mensen die alcoholische dranken kopen", aldus Von der Leyen.

De EU-voorzitter stelt dat de app gebruiksvriendelijk is, de hoogste privacystandaarden volgt, op elk apparaat werkt en opensource is. "Dit houdt in dat onze partnerlanden het ook kunnen gebruiken. Het is belangrijk dat dit door onze wereldwijde partners kan worden gebruikt. Maar belangrijker, online platforms kunnen eenvoudig op onze leeftijdsverificatie-app vertrouwen. Er zijn dan ook geen excuus meer. Europa biedt een gratis en eenvoudig te gebruiken oplossing die onze kinderen tegen schadelijke en illegale content kan beschermen."

Von der Leyen voegt toe dat de app ouders, leraren en verzorgers een krachtig middel geeft om kinderen te beschermen. "We tolereren geen bedrijven meer die de rechten van onze kinderen niet respecteren. En dit is waarom we met volle snelheid en vastberadenheid doorgaan met de handhaving van onze Europese regels. De rechten van kinderen in de Europese Unie gaan voor commercieel belang. En we zullen ervoor zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt."

Details over de app zijn niet gegeven. Zo is onbekend hoe de leeftijdsverificatie precies gaat werken.

Vandaag, 13:02 door Anoniem
#Nexit

Nu en voorgoed.
Vandaag, 13:02 door Anoniem
Naar Russisch voorbeeld: Iedereen een staats-app op z'n telefoon.
Verificatie is tenslotte onmogelijk zonder identificatie. Wel zo makkelijk voor de EUSSR. Leeftijdsverificatie met privacy bestaat nou eenmaal alleen in sprookjes land.
Gewoon NEE dus.
Vandaag, 13:09 door Anoniem
'de hoogste privacystandaarden volgt' echter is dat vrijwel onmogelijk wanneer het MOS pertinent onveilig en privacy-onvriendelijk is.
Betreffende zowel iOS als Android. Daarnaast wil je never nooit niet afhankelijk worden van een telefoon.
Vandaag, 13:41 door Anoniem
manmanman wat een negativiteit weer hier.

Ja, er valt best iets op aan te merken. Maar beter een (vrijwillige) app waarmee je op één plek je leeftijd(categorie) kunt aantonen, en dat derden op basis daarvan kunnen beoordelen of je een groen vinkje of een rood kruisje krijgt, dan dat je je leeftijdsgegevens overal opnieuw moet aantonen met alle gelekte databases en andere privacyschendingen van dien.
En ook beter dan alle schadelijke content maar ongelimiteerd beschikbaar maken voor elk jong kind, of juist kinderen tot sint-juttemis te 'verbieden' van internet gebruik te maken.
Vandaag, 13:43 door Anoniem
"Het Europese Internet van de Toekomst"

Je kunt alleen gebruik maken van het europese internet
door de straks verplichte inlog-portals waar je mee moet inloggen
om het "internet op te mogen",wel met jou eu-id bewijs
dus identificeren als je gebruik wilt maken van het europese
internet van de toekomst,en daar valt straks alles onder
waar dagelijks over geschreven wordt,dus chatcontrole,sleepwet
leeftijdverificatie,en alle wetten,regels en digitale besluiten die in 2025 zijn ondertekend.

EU2026-2035
