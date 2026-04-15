EU-voorzitter: Europese app voor leeftijdsverificatie technisch klaar

De Europese app voor leeftijdsverificatie is technisch klaar en zal binnenkort voor burgers beschikbaar komen, zo heeft EU-voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een persconferentie laten weten. De app moet ervoor zorgen dat gebruikers hun leeftijd kunnen aantonen wanneer ze online diensten gebruiken. "Net zoals winkels om een leeftijdsbewijs vragen voor mensen die alcoholische dranken kopen", aldus Von der Leyen.

De EU-voorzitter stelt dat de app gebruiksvriendelijk is, de hoogste privacystandaarden volgt, op elk apparaat werkt en opensource is. "Dit houdt in dat onze partnerlanden het ook kunnen gebruiken. Het is belangrijk dat dit door onze wereldwijde partners kan worden gebruikt. Maar belangrijker, online platforms kunnen eenvoudig op onze leeftijdsverificatie-app vertrouwen. Er zijn dan ook geen excuus meer. Europa biedt een gratis en eenvoudig te gebruiken oplossing die onze kinderen tegen schadelijke en illegale content kan beschermen."

Von der Leyen voegt toe dat de app ouders, leraren en verzorgers een krachtig middel geeft om kinderen te beschermen. "We tolereren geen bedrijven meer die de rechten van onze kinderen niet respecteren. En dit is waarom we met volle snelheid en vastberadenheid doorgaan met de handhaving van onze Europese regels. De rechten van kinderen in de Europese Unie gaan voor commercieel belang. En we zullen ervoor zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt."

Details over de app zijn niet gegeven. Zo is onbekend hoe de leeftijdsverificatie precies gaat werken.