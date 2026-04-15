Android-malware kan besmette telefoons als proxy gebruiken

Onderzoekers hebben Android-malware ontdekt die besmette telefoons als proxy kan gebruiken. De malware wordt Mirax genoemd en is een Remote Access Trojan (RAT) en banking Trojan. Mirax wordt sinds december vorig jaar op underground fora aangeboden. Anders dan gebruikelijk wordt Mirax alleen gedistribueerd via een zeer exclusief model dat beperkt is tot een klein aantal partners, aldus securitybedrijf Cleafy.
De malware wordt via advertenties verspreid die naar een malafide website wijzen. Deze website claimt een IPTV-applicatie aan te bieden. In werkelijkheid wordt er een malafide APK-bestand aangeboden. Zodra gebruikers dit bestand installeren wordt de Mirax-malware op het toestel actief. De malware kan allerlei gegevens van het toestel stelen, zoals inloggegevens, en de telefoon op afstand bedienen.
Een opvallende eigenschap van de malware is dat die besmette telefoons als proxy kan gebruiken. Hiervoor maakt de malware gebruik van een SOCKS5-proxy die over een WebSocket-gebaseerd kanaal multiplexing implementeert. Dit maakt het mogelijk om meerdere verbindingen via één kanaal te ondersteunen.
Volgens Cleafy is het gebruik van een SOCKS5-proxy in een Android RAT een nieuwe ontwikkeling. De onderzoekers merken op dat de malware deze functionaliteit nog niet heeft gebruikt, maar stellen dat het interessant is om te overdenken waarom deze functionaliteit aan een RAT is toegevoegd en wat de gevolgen kunnen zijn voor doelwitten als banken en andere financiële instellingen. Zo kan een aanvaller die toegang tot de telefoon heeft via de proxyverbinding het internet benaderen vanaf een legitiem ip-adres, wat tot allerlei aanvallen kan leiden, zoals bruteforce-aanvallen en ddos-aanvallen.
Cleafy meldt dat de malware zich vooral op Spaanstalige gebruikers richt maar dat de malware zich snel verspreidt en mogelijk ook andere landen als doelwit heeft.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.