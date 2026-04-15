Tweede Kamer stemt in met Cyberbeveiligingswet en NIS2-implementatie

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de Cyberbeveiligingswet (Cbw) en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten. De Cbw implementeert de Europese NIS2-richtlijn in Nederlandse wetgeving en vervangt de huidige Wbni. Daarmee worden zorgplicht, meldplicht en registratieplicht voor duizenden organisaties in Nederland wettelijk verankerd. Voor het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) betekent dit dat het werkterrein significant uitbreidt: naar meer dan circa 8.000 organisaties die straks onder de verantwoordelijkheid van de overheidsinstantie vallen.

De Wet weerbaarheid kritieke entiteiten (Wwke) is de omzetting in nationale wetgeving van de Europese Critical Entities Resilience (CER)-richtlijn. De Wwke is gericht op het verhogen van de weerbaarheid van organisaties die essentiële diensten aanbieden, zoals zorgaanbieders, luchthavens, kredietinstellingen en energieleveranciers. De wet verplicht deze organisaties om passende maatregelen te nemen om verstorende incidenten te voorkomen, de impact te beperken en snel ervan te herstellen.

De wetsvoorstellen gaan nu naar de Eerste Kamer. De planning is dat de wetten in het tweede kwartaal van 2026 in werking treden. Of die planning precies wordt gehaald, hangt af van het tempo van de Eerste Kamer.