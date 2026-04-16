Kritieke kwetsbaarheid in Nginx UI - CVE-2026-33032

donderdag 16 april 2026, 10:17 door Redactie, 2 reacties

Een kritieke kwetsbaarheid in Nginx UI maakt het mogelijk voor aanvallers om Nginx servers (die gebruik maken van Nginx UI) op afstand over te nemen. Nginx UI is een webgebaseerde managementinterface voor Nginx. Via deze interface is het onder andere mogelijk om configuraties en TLS-certificaten te beheren, de status van Nginx te monitoren en de server te herstarten.

De kwetsbaarheid bevindt zich in de Model Context Protocol (MCP) integratie van Nginx UI. Het MCP-endpoint van Nginx UI kan onder andere gebruikt worden om de Nginx configuratie aan te passen en was zonder authenticatie benaderbaar. De kwetsbaarheid zorgt ervoor dat een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand de Nginx server kan overnemen.

De impact van de kwetsbaarheid (CVE-2026-33032) is op een schaal van 1 tot 10 beoordeeld met een 9.8 ("CRITICAL"). Gebruikers wordt aangeraden om de advisory van Nginx UI in de gaten te houden voor advies omtrent het verhelpen van de kwetsbaarheid.

Vandaag, 10:26 door Anoniem
Dit is niet de eerste 9.8 in nginx-ui .

Mag ik nu dezelfde reacties (en conspiracies) die "vendor proxies / firewalls" krijgen op dit soort management interface CVEs ?

Voor degenen die zich bij vendor producten afvragen "hoe kun je zo'n bug nou maken" - dan kun je hier tenminste de source en commit historie zien hoe relatief 'simpel' zo'n vulnerability gemaakt wordt.

Wat er hier wel anders is : het excuus "management staat de programmeurs in de nek te hijgen en daarom moeten ze code shippen voordat het klaar is dus eigenlijk ligt het aan het management" ontbreekt.
Vandaag, 11:04 door Bitje-scheef
De update kan nooit lang duren.

Helaas is de perceptie dat opensource vrij is van dit soort dingen. Ja het komt veel minder voor, maar ook opensource ontkomt niet aan dit soort dingen. Coderen blijft toch ook gewoon mensenwerk. En AI gaat het voorlopig niet beter doen.
