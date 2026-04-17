Microsoft keert 2,3 miljoen dollar uit tijdens Zero Day Quest

Hackers en onderzoekers die deelnamen aan de door Microsoft georganiseerde Zero Day Quest 2026 hebben meer dan 80 high-impact kwetsbaarheden gevonden in Microsofts cloud en AI producten. Onderzoekers dienden tijdens de kwalificatieronde en het live-evenement bijna zevenhonderd mogelijke kwetsbaarheden in, goed voor in totaal 2,3 miljoen dollar aan prijzengeld.
Een woordvoerder van Microsoft concludeerde dat de bevindingen van de hackers "de noodzaak van gelaagde beveiliging en sterke isolatiegrenzen voor de cloud- en AI-services van Microsoft" benadrukten. In 2025 betaalde Microsoft 17 miljoen dollar aan bug bounties, waarvan 1.6 miljoen dollar tijdens de Zero Day Quest 2025.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.