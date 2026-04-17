Microsoft keert 2,3 miljoen dollar uit tijdens Zero Day Quest

Hackers en onderzoekers die deelnamen aan de door Microsoft georganiseerde Zero Day Quest 2026 hebben meer dan 80 high-impact kwetsbaarheden gevonden in Microsofts cloud en AI producten. Onderzoekers dienden tijdens de kwalificatieronde en het live-evenement bijna zevenhonderd mogelijke kwetsbaarheden in, goed voor in totaal 2,3 miljoen dollar aan prijzengeld.

Een woordvoerder van Microsoft concludeerde dat de bevindingen van de hackers "de noodzaak van gelaagde beveiliging en sterke isolatiegrenzen voor de cloud- en AI-services van Microsoft" benadrukten. In 2025 betaalde Microsoft 17 miljoen dollar aan bug bounties, waarvan 1.6 miljoen dollar tijdens de Zero Day Quest 2025.