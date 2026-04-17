Nieuws
image

Microsoft keert 2,3 miljoen dollar uit tijdens Zero Day Quest

vrijdag 17 april 2026, 09:00 door Redactie, 0 reacties

Hackers en onderzoekers die deelnamen aan de door Microsoft georganiseerde Zero Day Quest 2026 hebben meer dan 80 high-impact kwetsbaarheden gevonden in Microsofts cloud en AI producten. Onderzoekers dienden tijdens de kwalificatieronde en het live-evenement bijna zevenhonderd mogelijke kwetsbaarheden in, goed voor in totaal 2,3 miljoen dollar aan prijzengeld.

Een woordvoerder van Microsoft concludeerde dat de bevindingen van de hackers "de noodzaak van gelaagde beveiliging en sterke isolatiegrenzen voor de cloud- en AI-services van Microsoft" benadrukten. In 2025 betaalde Microsoft 17 miljoen dollar aan bug bounties, waarvan 1.6 miljoen dollar tijdens de Zero Day Quest 2025.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure Salt Road Compromised Components