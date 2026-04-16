Amerikaans medisch centrum lekt gegevens 337.000 patiënten

Een Amerikaans medisch centrum heeft de persoonlijke gegevens van 337.000 patiënten gelekt. Het gaat om het Cookeville Regional Medical Center (CRMC), dat zorgdiensten biedt aan patiënten in Tennessee. Op 14 juli vorig jaar ontdekte het CRMC verdachte activiteit op het eigen netwerk. Vervolgens werd er een onderzoek ingesteld en de autoriteiten ingelicht.
Uit het onderzoek bleek dat een niet nader genoemde derde partij toegang tot het netwerk had gekregen en daar bestanden had ingezien. Het ging om bestanden met de persoonlijke informatie van patiënten. Specifiek ging het om namen, adresgegevens, geboortedatum, social securitynummer, rijbewijsnummer, bankrekeningnummers, medische behandelgegevens, medische dossiernummers en verzekeringsinformatie. De ziekenhuisketen heeft alle gedupeerde patiënten een brief gestuurd met informatie over het datalek.
De gedupeerden krijgen het advies om alert te zijn op identiteitsfraude en hun afschriften en kredietrapporten nauwlettend te monitoren. Daarnaast biedt de ziekenhuisketen de gedupeerde patiënten een jaar lang gratis tot de "Experian IdentityWorks" identiteitsbeschermingssoftware.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.