Amerikaans medisch centrum lekt gegevens 337.000 patiënten

Een Amerikaans medisch centrum heeft de persoonlijke gegevens van 337.000 patiënten gelekt. Het gaat om het Cookeville Regional Medical Center (CRMC), dat zorgdiensten biedt aan patiënten in Tennessee. Op 14 juli vorig jaar ontdekte het CRMC verdachte activiteit op het eigen netwerk. Vervolgens werd er een onderzoek ingesteld en de autoriteiten ingelicht.

Uit het onderzoek bleek dat een niet nader genoemde derde partij toegang tot het netwerk had gekregen en daar bestanden had ingezien. Het ging om bestanden met de persoonlijke informatie van patiënten. Specifiek ging het om namen, adresgegevens, geboortedatum, social securitynummer, rijbewijsnummer, bankrekeningnummers, medische behandelgegevens, medische dossiernummers en verzekeringsinformatie. De ziekenhuisketen heeft alle gedupeerde patiënten een brief gestuurd met informatie over het datalek.

De gedupeerden krijgen het advies om alert te zijn op identiteitsfraude en hun afschriften en kredietrapporten nauwlettend te monitoren. Daarnaast biedt de ziekenhuisketen de gedupeerde patiënten een jaar lang gratis tot de "Experian IdentityWorks" identiteitsbeschermingssoftware.