EFF: Push notificaties mogelijk privacyrisico

Push notificaties op smartphones kunnen opvallend veel gevoelige informatie prijsgeven over iemands leven, communicatie en dagelijkse activiteiten, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. De organisatie adviseert gebruikers om de instellingen van hun chatapps aan te passen, zodat de inhoud van berichten niet in de notificaties zichtbaar is. Daarnaast is het advies om ervoor te zorgen dat de inhoud van de notificaties niet op het "lock screen" zichtbaar is.

De EFF stelt dat opsporingsdiensten via forensische tools de inhoud van verwijderde notificaties kunnen achterhalen, waaronder die van versleutelde chatapps zoals Signal. "De inhoud van de notificaties wordt opgeslagen in de internal storage van een smartphone, wat ze kwetsbaar maakt voor recovery met bepaalde forensische tools. De inhoud van notificaties kan zelfs na het verwijderen van de app blijven bestaan".

De EFF heeft nog veel vragen over de exacte werking van push notificaties. Zo is onduidelijk hoe lang notificaties op een smartphone worden opgeslagen en of deze ook in cloud back-ups terechtkomen. Als deze back-ups zijn ingeschakeld en niet end-to-end versleuteld zijn, kan dat ertoe leiden dat een cloud provider toegang kan krijgen tot de inhoud van de notificaties. Ook zouden deze back-ups daardoor gevoeliger kunnen zijn voor datavorderingen van opsporingsdiensten, aldus de EFF.