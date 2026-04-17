macOS-gebruikers doelwit van social engineering via malafide Zoom-update

MacOS-gebruikers zijn het doelwit van een gevaarlijke social engineering-aanval waarbij ze worden verleid om een malafide Zoom-update uit te voeren, zo stelt The Register op basis van onderzoek van Microsofts Threat Intelligence team.

De aanval begint met een uitnodiging voor een "technical interview", met een link naar een (malafide) Zoom-update. De malafide Zoom-update is in werkelijkheid een AppleScript-bestand dat in de macOS Script Editor wordt geopend. Het script bevat legitiem ogende content, gevolgd door duizenden lege regels om de malafide code te verbergen. De code download vervolgens een tweede AppleScript-bestand dat weer een derde bestand download. Dit bestand is een backdoor waarmee de aanvallers toegang tot het systeem behouden.

Microsoft adviseert gebruikers om alert te zijn op social engineering-aanvallen die via social media en externe platforms plaatsvinden, met name wanneer er wordt gevraagd om software te downloaden, virtual meeting tools te installeren of terminal commando's uit te voeren. "Gebruikers moeten nooit scripts of commando's uitvoeren die via messaging, telefoongesprekken of chats worden gedeeld, tenzij ze hiervoor expliciet toestemming van hun IT- of securityteam hebben", aldus Microsoft.