CISA meldt actief misbruik van kritiek lek in Apache ActiveMQ

Een kritieke kwetsbaarheid in Apache ActiveMQ wordt actief misbruikt, zo waarschuwt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. De kwetsbaarheid, bekend als CVE-2026-34197, maakt het mogelijk voor een geauthenticeerde aanvaller om willekeurige code op het systeem uit te voeren.
De kwetsbaarheid werd op 22 maart door securitybedrijf Horizon3 aan Apache gerapporteerd. Op 30 maart verscheen er een update. Het CISA houdt een overzicht bij van actief aangevallen kwetsbaarheden. Amerikaanse overheidsinstanties zijn verplicht om actief aangevallen kwetsbaarheden in hun systemen binnen een bepaalde tijd te patchen. Het CISA geeft geen details over de aanvallen. Wel wordt federale overheidsinstanties opgeroepen om de update voor 30 april te installeren.
