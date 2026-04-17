Europese Commissie wil dat Google zoekdata met concurrenten deelt

De Europese Commissie wil dat Google zoekdata met concurrenten gaat delen, zo heeft de toezichthouder bekendgemaakt. Het gaat dan om ranking-, query-, click- en viewdata. Volgens de toezichthouder moet dit derde partijen helpen om hun zoekdiensten te verbeteren en beter met Google te concurreren.

De Europese Commissie heeft nu voorstellen gedaan hoe Google de zoekdata moet delen. Het gaat dan om de omvang, manier en frequentie van de zoekdata die Google moet delen, maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke data wordt geanonimiseerd, en processen die regelen hoe derde partijen toegang tot de zoekdata krijgen.

Google laat in een reactie weten het niet eens te zijn met de voorstellen. "Honderden miljoenen Europeanen vertrouwen Google met hun meest gevoelige zoekopdrachten, waaronder privé vragen over hun gezondheid, familie en financiën, en de voorstellen van de Commissie dwingen ons om deze data aan derde partijen te geven, met gevaarlijk ontoereikende privacybescherming", aldus de techgigant.

Een definitieve beslissing wordt in juli van dit jaar verwacht.