Nederlandse marine lekt locatie via Bluetooth-tracker in briefkaart

De Nederlandse marine heeft de locatie van een fregat gelekt via een Bluetooth-tracker die in een briefkaart zat verstopt. Dat meldt Omroep Gelderland, dat het onderzoek zelf uitvoerde. De omroep verstuurde een briefkaart met een Bluetooth-tracker naar de HNLMS Evertsen, een Nederlands fregat dat is ingezet om een Frans vliegdekschip te beschermen.

De postkaart werd verstuurd naar de Militaire Post Organisatie, het eigen postkantoor van Defensie. De tracker bleef zo'n 24 uur actief en liet zien hoe de Evertsen uit de haven van Heraklion op Kreta vertrok en vervolgens naar Cyprus vaarde waar de tracker uiteindelijk uit ging. Volgens Defensie werd de tracker tijdens het sorteren van de post, nadat het fregat uit de haven vertrokken was, gevonden en uitgeschakeld. Het ministerie zegt de postregels verder te zullen doorlichten en heeft het nu verboden om postkaarten met batterijen te versturen.