Phishing via legitieme Apple-mails: criminelen misbruiken meldingen accountwijzigingen

Criminelen maken gebruik van meldingen van Apple-accountwijzigingen om phishingaanvallen uit te voeren, zo meldt Bleeping Computer. De aanvallers maken een Apple-account aan en voegen een phishingbericht toe aan de persoonlijke informatievelden. Vervolgens wordt het account aangepast, waarna Apple een beveiligingswaarschuwing naar de gebruiker verstuurt met de melding dat het account is aangepast.

De waarschuwing bevat echter ook de door de aanvallers opgegeven phishingtekst. De phishingmails claimen dat er een aankoop is gedaan en het opgegeven telefoonnummer moet worden gebeld om de aankoop te annuleren. In werkelijkheid proberen de aanvallers slachtoffers zover te krijgen om remote access software te installeren of financiële informatie te verstrekken.

Bleeping Computer meldt dat het de aanval geheel kon repliceren door een test Apple-account aan te maken en vervolgens de phishingtekst aan de voor- en achternaam toe te voegen. Dat laatste werd gedaan omdat een van deze velden niet de volledige phishingtekst kon bevatten.

Gebruikers wordt aangeraden altijd voorzichtig om te gaan met onverwachte accountmeldingen die aankopen claimen of hen aansporen om de klantenservice te bellen. Met name wanneer de gebruiker zelf geen recente wijzigingen heeft aangebracht of wanneer de meldingen ongebruikelijke e-mailadressen bevatten.

Apple werd door Bleeping Computer over de aanvallen ingelicht, maar heeft nog niet gereageerd.