Kaspersky ontdekt malafide cryptowallets in Apple App Store

Onderzoekers van Kaspersky hebben in de Apple App Store malafide apps ontdekt die zijn gebruikt voor het stelen van cryptovaluta. Deze apps zijn kopieën van legitieme cryptowallets en laden dynamisch een malafide module.

De module monitort het scherm van de betreffende cryptowallet en zoekt daar naar recovery phrases. Zodra deze zijn gevonden, worden de recovery phrases naar een server van de aanvallers gestuurd. De onderzoekers van Kaspersky ontdekten 26 malafide apps in de Apple App Store die de module bevatten. Het ging onder andere om apps die zich voordeden als MetaMask, Ledger, Trust Wallet, Coinbase, TokenPocket, imToken en Bitpie.

De onderzoekers merken op dat de malafide apps met name via de Chinese App Store werden aangeboden, aangezien veel officiële cryptowallets niet beschikbaar zijn in China. De malafide module zelf heeft geen regionale beperkingen De malafide apps zijn inmiddels door Apple uit de App Store verwijderd.