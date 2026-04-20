Datingapp Tinder gaat gebruikers via World ID verifiëren, zo heeft World aangekondigd. World ID is een bedrijf dat zich bezighoudt met het verifiëren van mensen. Het bedrijf claimt dat het een privacyvriendelijk bewijs van mens-zijn biedt. Gebruikers kunnen zich via de Orb verifiëren. Een groot deel van de Orb is open source en verifieert dat een individu een uniek mens is met behulp van irisbeeldtechnologie.
Vervolgens wordt er een 'unieke en anonieme cryptografische identifier' gegenereerd, de zogenaamde verified World ID. Deze identifier kan worden gebruikt om toegang tot de diensten van World ID te krijgen. Het bedrijf claimt dat het geen persoonlijke informatie van gebruikers opslaat. Het bedrijf heeft nu een samenwerking met Match Group aangekondigd, het moederbedrijf van Tinder.
Tinder gaat World ID als een extra laag van veiligheid aanbieden, aldus de aankondiging. Gebruikers die zich via World ID verifiëren krijgen een badge op hun profiel te zien.
