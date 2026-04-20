Nieuws
image

Datingapp Tinder gaat gebruikers via World ID verifiëren

maandag 20 april 2026, 12:31 door Redactie, 1 reacties

Datingapp Tinder gaat gebruikers via World ID verifiëren, zo heeft World aangekondigd. World ID is een bedrijf dat zich bezighoudt met het verifiëren van mensen. Het bedrijf claimt dat het een privacyvriendelijk bewijs van mens-zijn biedt. Gebruikers kunnen zich via de Orb verifiëren. Een groot deel van de Orb is open source en verifieert dat een individu een uniek mens is met behulp van irisbeeldtechnologie.

Vervolgens wordt er een 'unieke en anonieme cryptografische identifier' gegenereerd, de zogenaamde verified World ID. Deze identifier kan worden gebruikt om toegang tot de diensten van World ID te krijgen. Het bedrijf claimt dat het geen persoonlijke informatie van gebruikers opslaat. Het bedrijf heeft nu een samenwerking met Match Group aangekondigd, het moederbedrijf van Tinder.

Tinder gaat World ID als een extra laag van veiligheid aanbieden, aldus de aankondiging. Gebruikers die zich via World ID verifiëren krijgen een badge op hun profiel te zien.

Update

World ID laat aan TechCrunch weten dat het een pilot met Tinder in Japan heeft uitgevoerd. De datingapp is van plan om de verificatiefunctionaliteit in meer landen uit te rollen, waaronder de Verenigde Staten. World ID is ook van plan om een soortgelijke functionaliteit aan andere datingapps aan te bieden.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 13:03 door Drs Security en Privacy
En dat terwijl deze partij wereldwijd onder flinke druk en toezicht staat van privacy waakhonden, en soms zelfs een verwerkingsverbod heeft opgelegd gekregen.
Privacy vriendelijk?
Oh ja Sammetje van OpenAi heeft ook hier een flink vingertje in het papje, dus tja dan weet je het wel.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
