Microsoft komt met noodpatch voor problemen met Windows Server-updates

Microsoft heeft een noodpatch uitgebracht voor problemen met de Windows Server updates die vorige week werden uitgerold. De updates van april zorgden voor een reeks problemen, waaronder het niet kunnen installeren van de updates en reboot loops, veroorzaakt door crashes van de Local Security Authority Subsystem Service (LSASS). Deze problemen worden allemaal verholpen door de nieuwe noodpatch die Microsoft op 19 april heeft uitgebracht.
Volgens Microsoft was de impact van de problemen beperkt, maar stelt het techbedrijf dat het belangrijk is dat gebruikers de patch installeren. In het bericht op het Windows release health message center laat Microsoft weten dat het de out-of-band (OOB) updates heeft uitgebracht. De updates zijn via de Microsoft Update Catalog en Windows Update te downloaden.
