Italiaanse postbedrijven beboet voor illegaal verwerken data miljoenen gebruikers

De Italiaanse privacytoezichthouder GPDP heeft twee Italiaanse postbedrijven beboet voor het illegaal verwerken van de gegevens van miljoenen gebruikers. Het gaat om Poste Italiane S.p.A. en Postepay S.p.A. De boetes bedragen respectievelijk 6,6 miljoen en 5,9 miljoen euro. De boetes volgen op een onderzoek naar de werkwijze van de apps BancoPosta en Postepay. Deze apps verplichten gebruikers om toestemming te geven voor het monitoren van een reeks gegevens op hun mobiele apparaten, waaronder geïnstalleerde en draaiende applicaties, om zo eventuele malafide software te identificeren.

Volgens de postbedrijven was dit noodzakelijk om de veiligheid van transacties te waarborgen en aan de regels voor betaaldiensten te voldoen. De GPDP stelt dat de gebruikte methodes een te grote inbreuk op de privacy van gebruikers waren en niet noodzakelijk voor het voorkomen van fraude. Verder claimt de Italiaanse privacytoezichthouder dat de postbedrijven ook de privacywetgeving hebben overtreden door gebruikers onvoldoende informatie te geven over hoe hun data werd verwerkt, het niet implementeren van voldoende beveiligingsmaatregelen en het te lang bewaren van data.

Naast de boetes heeft de GPDP de postbedrijven ook opgedragen om de betreffende gegevensverwerking te stoppen, voor zover ze dit niet al hebben gedaan, en zich aan de regels voor het bewaren van data te houden.