Italiaanse postbedrijven beboet voor illegaal verwerken data miljoenen gebruikers

De Italiaanse privacytoezichthouder GPDP heeft twee Italiaanse postbedrijven beboet voor het illegaal verwerken van de gegevens van miljoenen gebruikers. Het gaat om Poste Italiane S.p.A. en Postepay S.p.A. De boetes bedragen respectievelijk 6,6 miljoen en 5,9 miljoen euro. De boetes volgen op een onderzoek naar de werkwijze van de apps BancoPosta en Postepay. Deze apps verplichten gebruikers om toestemming te geven voor het monitoren van een reeks gegevens op hun mobiele apparaten, waaronder geïnstalleerde en draaiende applicaties, om zo eventuele malafide software te identificeren.
Volgens de postbedrijven was dit noodzakelijk om de veiligheid van transacties te waarborgen en aan de regels voor betaaldiensten te voldoen. De GPDP stelt dat de gebruikte methodes een te grote inbreuk op de privacy van gebruikers waren en niet noodzakelijk voor het voorkomen van fraude. Verder claimt de Italiaanse privacytoezichthouder dat de postbedrijven ook de privacywetgeving hebben overtreden door gebruikers onvoldoende informatie te geven over hoe hun data werd verwerkt, het niet implementeren van voldoende beveiligingsmaatregelen en het te lang bewaren van data.
Naast de boetes heeft de GPDP de postbedrijven ook opgedragen om de betreffende gegevensverwerking te stoppen, voor zover ze dit niet al hebben gedaan, en zich aan de regels voor het bewaren van data te houden.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.