Noyb: inzageverzoeken slecht afgehandeld, EU wil AVG recht beperken

Uit een analyse van privacyorganisatie noyb blijkt dat bedrijven op grote schaal tekortschieten bij het afhandelen van inzageverzoeken onder de AVG. Slechts 16,5 procent van de verzoeken werd volledig beantwoord. 53,7 procent van de antwoorden was incompleet en bijna 30 procent van de verzoeken werd niet beantwoord. In totaal werd dus 83,5 procent van de verzoeken niet op de juiste manier beantwoord.
In het nieuwe “reality check” onderzoek analyseerde noyb honderden inzageverzoeken bij uiteenlopende organisaties. Uit de resultaten blijkt dat een groot deel van de bedrijven niet binnen de wettelijke termijn reageert, onvoldoende informatie verstrekt of generieke antwoorden geeft zonder specifieke data. Volgens noyb ondermijnt dit de effectiviteit van de AVG in de praktijk.
Critici waarschuwen dat de voorstellen het nog moeilijker kunnen maken voor burgers om hun rechten uit te oefenen. Volgens noyb laten de huidige cijfers juist zien dat het probleem niet ligt bij te strenge regels, maar bij gebrekkige naleving. Noyb voegt toe dat de autoriteiten bij de handhaving van het recht op inzage al tekort schieten. Een verdere beperking zou miljoenen Europeanen raken, aldus de organisatie.
