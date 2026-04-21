Noyb: inzageverzoeken slecht afgehandeld, EU wil AVG recht beperken

Uit een analyse van privacyorganisatie noyb blijkt dat bedrijven op grote schaal tekortschieten bij het afhandelen van inzageverzoeken onder de AVG. Slechts 16,5 procent van de verzoeken werd volledig beantwoord. 53,7 procent van de antwoorden was incompleet en bijna 30 procent van de verzoeken werd niet beantwoord. In totaal werd dus 83,5 procent van de verzoeken niet op de juiste manier beantwoord.

Structureel probleem bij inzageverzoeken

Volgens noyb hebben Europese burgers op basis van artikel 15 van de AVG het recht om een kopie van hun persoonsgegevens op te vragen en inzicht te krijgen in hoe deze worden verwerkt. In de praktijk blijkt dit recht echter moeilijk afdwingbaar. In eerdere onderzoeken constateerde de organisatie al dat grote platforms verzoeken volledig negeren, slechts gedeeltelijk beantwoorden of gegevens in een onbegrijpelijk formaat aanleveren. Daardoor kunnen gebruikers niet controleren of hun gegevens rechtmatig worden verwerkt, wat juist het doel is van dit recht.

In het nieuwe “reality check” onderzoek analyseerde noyb honderden inzageverzoeken bij uiteenlopende organisaties. Uit de resultaten blijkt dat een groot deel van de bedrijven niet binnen de wettelijke termijn reageert, onvoldoende informatie verstrekt of generieke antwoorden geeft zonder specifieke data. Volgens noyb ondermijnt dit de effectiviteit van de AVG in de praktijk.

Digital Omnibus

De bevindingen komen op een moment dat binnen de EU wordt gesproken over mogelijke aanpassingen van privacywetgeving via het zogeheten Digital Omnibus pakket. Na intense lobbydruk stelt een voorstel van de Europese Commissie dat de rechten van betrokkenen onder de AVG moeten worden beperkt. De meest opvallende wijziging is een beperking van het recht op inzage (artikelen 12(5) en 15 AVG) tot uitsluitend “doeleinden van gegevensbescherming”. Dit wordt gerechtvaardigd met het argument dat het inzagerecht op grote schaal zou worden misbruikt. In de praktijk zou dit de rechten van Europeanen ten opzichte van bedrijven aanzienlijk beperken.

Critici waarschuwen dat de voorstellen het nog moeilijker kunnen maken voor burgers om hun rechten uit te oefenen. Volgens noyb laten de huidige cijfers juist zien dat het probleem niet ligt bij te strenge regels, maar bij gebrekkige naleving. Noyb voegt toe dat de autoriteiten bij de handhaving van het recht op inzage al tekort schieten. Een verdere beperking zou miljoenen Europeanen raken, aldus de organisatie.