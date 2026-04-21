Hackers plaatsen bericht op Seiko website en claimen datadiefstal

dinsdag 21 april 2026, 11:24 door Redactie, 0 reacties

De Amerikaanse website van horlogemaker Seiko is het afgelopen weekend gedefaced door hackers, die stellen klantgegevens te hebben buitgemaakt.

Aanvallers vervingen een deel van de website, de zogeheten Press Lounge, door een pagina met de titel “HACKED”. Hierop stond een bericht waarin werd gesteld dat de Shopify-omgeving van Seiko was gecompromitteerd en klantdata gedownload. De aanvallers claimen toegang te hebben gekregen tot de Shopify-backend van het bedrijf en dreigen de gegevens openbaar te maken als Seiko niet ingaat op onderhandelingen over losgeld.

Volgens het bericht zouden onder meer de volgende gegevens zijn gestolen:

  • namen, e-mailadressen en telefoonnummers
  • bestelgeschiedenis en transactiedetails
  • verzendadressen en voorkeuren
  • accountinformatie en klantnotities

Seiko heeft het incident nog niet bevestigd en het is dus nog onduidelijk of daadwerkelijk klantdata is buitgemaakt.

