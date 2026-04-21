Hackers plaatsen bericht op Seiko website en claimen datadiefstal

De Amerikaanse website van horlogemaker Seiko is het afgelopen weekend gedefaced door hackers, die stellen klantgegevens te hebben buitgemaakt.
Aanvallers vervingen een deel van de website, de zogeheten Press Lounge, door een pagina met de titel “HACKED”. Hierop stond een bericht waarin werd gesteld dat de Shopify-omgeving van Seiko was gecompromitteerd en klantdata gedownload. De aanvallers claimen toegang te hebben gekregen tot de Shopify-backend van het bedrijf en dreigen de gegevens openbaar te maken als Seiko niet ingaat op onderhandelingen over losgeld.
Volgens het bericht zouden onder meer de volgende gegevens zijn gestolen:
Seiko heeft het incident nog niet bevestigd en het is dus nog onduidelijk of daadwerkelijk klantdata is buitgemaakt.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.