Kabinet wil bestaande toezichthouders toezicht op AI laten houden

Het kabinet wil dat bestaande toezichthouders het toezicht op AI gaan houden. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie en Soevereiniteit vandaag heeft gepresenteerd. De Europese AI-verordening stelt in de hele Europese Unie regels voor de ontwikkeling en toepassing van AI-systemen. Het toezicht op de naleving van deze regels moet grotendeels nationaal worden geregeld. Het wetsvoorstel maakt dit toezicht mogelijk.

"AI biedt enorme kansen voor onze economie, innovatie en onze dagelijkse levens. Maar die kansen kunnen we alleen benutten als mensen erop kunnen vertrouwen dat AI veilig en verantwoord wordt gebruikt. Met een sterk AI-toezichtstelsel zorgen we voor duidelijke regels en houden we tegelijk ruimte voor innovatie en ondernemerschap", aldus Aerdts. De staatssecretaris voegt toe dat AI in veel sectoren wordt toegepast en het kabinet een toezichtstructuur voorstelt waarin meerdere bestaande toezichthouders samenwerken.

In het voorstel houden de toezichthouders binnen hun eigen domein toezicht op AI. Hierdoor krijgen ondernemers en organisaties zoveel mogelijk te maken met instanties die zij nu ook al kennen. Voor toezichtgebieden waar nog geen duidelijke toezichthouder bestaat, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voorgesteld als de toezichthouder met een speciale AI-bestuurder. De Autoriteit Persoonsgegevens en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) krijgen een coördinerende rol binnen dit voorgenomen toezichtstelsel.

Het wetsvoorstel is tot en met 1 juni 2026 (online) opengesteld voor consultatie. "U kunt reageren" op de internetconsultatie, aldus de uitleg bij het voorstel.