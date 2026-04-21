Kritiek op Claude Desktop na verborgen aanpassingen aan browsers

dinsdag 21 april 2026, 12:34 door Redactie, 0 reacties

De desktopapplicatie Claude van AI-bedrijf Anthropic ligt onder vuur nadat bleek dat de software zonder duidelijke toestemming wijzigingen doorvoert in browserinstellingen, dat meldt The Register.

Wijzigingen zonder toestemming

Volgens onderzoek installeert Claude Desktop op macOS bestanden die invloed hebben op andere applicaties, waaronder webbrowsers. Opvallend is dat dit ook gebeurt voor browsers die nog niet eens op het systeem zijn geïnstalleerd. Daarnaast zou de software browserextensies autoriseren zonder expliciete toestemming van de gebruiker.

"Gedrag lijkt op spyware"

Privacyconsultant Alexander Hanff stelt dat dit gedrag vergelijkbaar is met spyware. Volgens hem hoort software geen wijzigingen aan te brengen in andere applicaties zonder duidelijke en geïnformeerde toestemming van de gebruiker. Hij suggereert ook dat dit mogelijk in strijd is met Europese privacywetgeving.

Breder debat AI toegang tot systemen

De kritiek komt op een moment dat AI-tools steeds meer directe toegang krijgen tot systemen van gebruikers. Zo kan Claude in bepaalde configuraties zelfstandig acties uitvoeren op een computer, zoals het openen van applicaties en uitvoeren van taken. Dit vergroot volgens experts het risico op misbruik of ongewenste toegang, zeker wanneer transparantie en controle ontbreken.

Anthropic heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek.

