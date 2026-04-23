Cybersecurity-expert bekent betrokkenheid bij ransomware aanvallen

donderdag 23 april 2026, 15:21 door Redactie, 1 reacties

Een 41-jarige Amerikaanse cybersecurity-expert heeft bekend betrokken te zijn geweest bij ransomware-aanvallen. De man werkte voor een incident response bedrijf dat slachtoffers van ransomware bijstaat. De expert zou echter informatie over de onderhandelingen met de aanvallers hebben gedeeld, waardoor de aanvallers meer losgeld van slachtoffers konden eisen. De man heeft nu bekend en kan een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar krijgen, zo meldt SecurityWeek.

De expert zou van vijf bedrijven informatie hebben gedeeld die de aanvallers hielp bij het onderhandelen over het losgeld. De Amerikaanse autoriteiten hebben inmiddels 10 miljoen dollar aan bezittingen van de verdachte in beslag genomen. De expert is de derde persoon die in deze zaak schuld heeft bekend. Eerder bekenden twee andere personen ook schuld.

De verdachten zouden gewerkt hebben met de "BlackCat" ransomwaregroep. Deze groep wist wereldwijd meer dan duizend organisaties te infecteren. In 2023 werd de ransomwaregroep door de Amerikaanse autoriteiten opgerold. De groep bleef echter nog een aantal maanden actief, totdat het een ransomware betaling van 22 miljoen dollar ontving en een exit scam uitvoerde. De VS heeft een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie over "key members" van de ransomwaregroep.

Vandaag, 15:39 door Anoniem
Met dit soort groeperingen als Black Cat en Shadow Hunters vraag ik met altijd af of ze niet eerst veel potentiele afpersingsdirt verzamelen van personen in de lijnen bij opsporing en Justitie, zodat ze vrijelijker en langer hun gang kunnen gaan.

Met criminaliteit de staat hacken, niet als ideologische white hats een onkostenvergoeding bij elkaar frauderen, maar uit egoistisch financieel gewin. Waar andere statelijke actoren zich dan weer bij aansluiten, omdat cybercriminaliteit zo maatschappelijk ontwrichtend is.
Certified Secure Full Stack Training 2026 Salt Road: Compromised Components