Meta gaat toetsaanslagen en muisbewegingen personeel voor AI-training gebruiken

Meta gaat de toetsaanslagen, muisbewegingen en clicks van personeel voor het trainen van hun AI-modellen gebruiken, zo heeft het bedrijf het Amerikaanse personeel via interne memo's laten weten. De data zal worden verzameld via een tool genaamd Model Capability Initiative (MCI). De tool zal op werkgerelateerde apps en websites draaien en ook af en toe screenshots van de inhoud van de schermen van personeel maken, zo meldt Reuters op basis van de interne memo's.

Volgens de memo's is het doel van de tool om de AI-modellen van Meta te trainen om de computer te gebruiken op de manier waarop mensen dat doen, zoals het kiezen uit dropdown menus en het gebruik van keyboard shortcuts. "Dit is waar alle Meta-medewerkers onze modellen kunnen helpen om beter te worden, gewoon door hun dagelijkse werk te doen", aldus de memo.

Meta CTO Andrew Bosworth liet personeel in een andere memo weten dat het bedrijf de interne dataverzameling als onderdeel van de "AI for Work" plannen gaat uitbreiden. De data die via MCI wordt verzameld zal één van de inputs zal zijn. Meta zegt dat de gegevens niet zullen worden gebruikt voor prestatiebeoordelingen of andere doeleinden, behalve het trainen van de modellen. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om gevoelige content te beschermen, aldus de verklaring. Verdere details werden niet gegeven.

Ifeoma Ajunwa, juriste op het gebied van AI ethiek en hoogleraar aan de Yale University, stelt dat het loggen van toetsaanslagen en het maken van screenshots van de schermen van personeel een stap verder gaat dan het verzamelen van data voor het opsporen van misdrijven of niet-werkgerelateerde activiteiten. "Binnen de Amerikaanse federale wetgeving zijn er geen beperkingen voor werksurveillance", aldus Ajunwa. Ze voegt toe dat wetgeving op staatniveau ten hoogste vereist dat werknemers worden ingelicht als werkgevers hen monitoren.

Volgens Valerio De Stefano, hoogleraar aan de York University in Toronto en gespecialiseerd in technologie en vergelijkend arbeidsrecht, zou de Europese wetgeving een dergelijke monitoring verbieden. "In sommige landen, zoals Italië, is het gebruik van elektronische monitoring om de productiviteit van werknemers te monitoren expliciet verboden, terwijl in Duitsland de rechter heeft geoordeeld dat werkgevers alleen in uitzonderlijke omstandigheden toetsaanslagen mogen loggen, zoals bij het vermoeden van een ernstig misdrijf." Daarnaast zou de praktijk waarschijnlijk in strijd zijn met de Europese privacywetgeving, aldus De Stefano.