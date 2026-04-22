Nieuws
Fraudehelpdesk waarschuwt voor malafide sms over blokkeren van betaalpas

woensdag 22 april 2026, 11:34 door Redactie, 0 reacties

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor een malafide sms die rondgaat en stelt dat de betaalpas van de ontvanger wordt geblokkeerd. Om dit te voorkomen moet er op een link worden geklikt. "Het gevaarlijke van deze sms is dat de werkelijke IBAN van de ontvanger wordt genoemd, waardoor veel mensen kunnen denken dat het om een betrouwbare sms gaat", aldus de Fraudehelpdesk.

De organisatie heeft nog geen meldingen ontvangen van mensen die op de link hebben geklikt, maar vermoedt dat er na het klikken om (inlog)gegevens of andere bankgegevens wordt gevraagd. Wie de sms ontvangt wordt aangeraden die niet te openen en meteen te verwijderen. "Heeft u toch op de link geklikt en/of gegevens ingevuld, neem dan contact met ons op voor persoonlijk advies", zo laat de Fraudehelpdesk verder weten.

