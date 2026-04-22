Microsoft komt met noodpatch voor kritiek lek in ASP.NET Core

woensdag 22 april 2026, 13:23 door Redactie, 0 reacties

Microsoft heeft een noodpatch uitgebracht voor een kritieke kwetsbaarheid (CVE-2026-40372) in ASP.NET Core waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller via het netwerk SYSTEM-rechten kan krijgen. Het beveiligingslek wordt veroorzaakt door een fout in de cryptografische API's van ASP.NET Core. Een aanvaller kan hierdoor ondere andere authenticatiecookies vervalsen.

Microsoft ontdekte het probleem nadat gebruikers melding maakten dat bepaalde cryptografische operaties na de installatie van de .NET 10.0.6-update niet meer werkte. Microsoft heeft nu een nieuwe versie van de Microsoft.AspNetCore.DataProtection-package uitgebracht. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.1.

De kwetsbaarheid is aanwezig in de Microsoft.AspNetCore.DataProtection-package van versie 10.0.0 tot en met 10.0.6. De update is beschikbaar in versie 10.0.7.

