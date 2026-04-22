Microsoft komt met noodpatch voor kritiek lek in ASP.NET Core

Microsoft heeft een noodpatch uitgebracht voor een kritieke kwetsbaarheid (CVE-2026-40372) in ASP.NET Core waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller via het netwerk SYSTEM-rechten kan krijgen. Het beveiligingslek wordt veroorzaakt door een fout in de cryptografische API's van ASP.NET Core. Een aanvaller kan hierdoor ondere andere authenticatiecookies vervalsen.
Microsoft ontdekte het probleem nadat gebruikers melding maakten dat bepaalde cryptografische operaties na de installatie van de .NET 10.0.6-update niet meer werkte. Microsoft heeft nu een nieuwe versie van de Microsoft.AspNetCore.DataProtection-package uitgebracht. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.1.
De kwetsbaarheid is aanwezig in de Microsoft.AspNetCore.DataProtection-package van versie 10.0.0 tot en met 10.0.6. De update is beschikbaar in versie 10.0.7.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.