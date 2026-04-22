Cosmeticabedrijf Rituals meldt datalek en waarschuwt voor phishing

Bij cosmeticabedrijf Rituals zijn verschillende klantgegevens buitgemaakt waardoor klanten nu een verhoogd risico lopen op gerichte phishingaanvallen. Het gaat om gegevens uit het loyaliteitsprogramma “My Rituals”.

Volgens het bedrijf hebben onbevoegden toegang gekregen tot een deel van de klantdata. Het gaat onder andere om namen, e-mailadressen, telefoonnummers en geboortedata. Wachtwoorden en betaalgegevens zijn volgens Rituals niet buitgemaakt.

Het is nog onbekend hoeveel accounts precies zijn getroffen. Volgens Rituals-directeur Raymond Cloosterman gaat het om een “behoorlijk” aantal. Een woordvoerster laat aan Metronieuws weten dat het exacte aantal om veiligheidsredenen niet wordt gedeeld zolang het onderzoek loopt. Het datalek treft niet alleen accounts in Nederland, maar ook in andere Europese landen en het Verenigd Koninkrijk.

Het bedrijf meldt verder dat de toegang tot de gegevens inmiddels is geblokkeerd en dat er aanvullende beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Ook is er een melding van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan.

Rituals roept klanten op om extra alert te zijn op verdachte communicatie, zoals e-mails, sms-berichten of telefoontjes. Klanten wordt nadrukkelijk geadviseerd om nooit gevoelige gegevens te delen via dergelijke berichten. Eerder doken al phishingcampagnes op waarbij criminelen zich voordeden als Rituals en slachtoffers probeerden te verleiden tot het invoeren van betaalgegevens of het overmaken van geld.