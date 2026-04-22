Oracle dicht 481 kwetsbaarheden in patchronde april met meerdere kritieke lekken

Oracle heeft tijdens de patchronde van april kwetsbaarheden in een groot aantal producten verholpen. Het gaat onder andere om Oracle Communications, Financial Services Applications en Fusion Middleware. Totaal bevat de update 481 nieuwe beveiligingspatches.
De meeste beveiligingslekken werden verholpen in Oracle Communications, waar 139 kwetsbaarheden zijn aangepakt. Het betreft onder andere componenten zoals Cloud Native Core Network Exposure Function, EAGLE, Messaging Server, Operations Monitor en Unified Assurance. In Oracle Financial Services Applications zijn 75 kwetsbaarheden opgelost, gevolgd door Fusion Middleware met 59 lekken.
Oracle brengt elk kwartaal beveiligingsupdates uit, in januari, april, juli en oktober. De volgende patchronde staat gepland voor 21 juli.
Eind maart kwam Oracle al met een noodpatch voor de kritieke kwetsbaarheid (CVE-2026-21992) in Oracle Identity Manager en Oracle Web Services Manager. Het gaat om een beveiligingslek dat remote code execution mogelijk maakt en op een schaal van 1 tot en met 10 een impactscore van 9.8 heeft.
