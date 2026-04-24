Britse NCSC: passkeys veiliger dan traditionele MFA

vrijdag 24 april 2026, 10:43 door Redactie, 3 reacties

Passkeys bieden betere bescherming dan traditionele multifactorauthenticatie (MFA), zo stelt de Britse overheid in een nieuw document. Volgens het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) zijn alle traditionele MFA-methodes, zoals wachtwoorden gecombineerd met sms-codes, e-mailcodes, time-based One Time Passwords (TOTP) gegenereerd door apps of fysieke tokens en push-approvals, inherent kwetsbaar voor phishing.

FIDO2-credentials, waaronder passkeys, zijn volgens het Britse NCSC even veilig of veiliger dan traditionele MFA tegen alle veelvoorkomende aanvallen die in het wild worden waargenomen. Wanneer "user verification" (bijvoorbeeld biometrics) onderdeel van de inlogprocedure is, is FIDO2-authenticatie een vorm van multifactorauthenticatie, aldus de Britse overheidsinstantie. Omdat FIDO2 het hergebruiken van credentials voorkomt, zijn grootschalige aanvallen tegen goed geïmplementeerde passkeys onwaarschijnlijk, stelt het NCSC

Het NCSC merkt op dat passkeys niet zonder risico's zijn. Zo kunnen passkeys (cross-device) worden gesynchroniseerd via bijvoorbeeld een cloud platform. Dit wordt soms gepresenteerd als een nieuw risico, maar de meeste mensen maken al gebruik van soortgelijke platforms voor het synchroniseren van wachtwoordmanagers, e-mail en authenticator-apps, zo laat het NCSC weten.

Een ander veel gehoord kritiekpunt is dat passkeys geen echte multifactorauthenticatie zijn. Het NCSC stelt dat dit wel het geval is. Wanneer "user verification" onderdeel van de inlogprocedure is, is FIDO2-authenticatie multifactorauthenticatie. "Meerdere factoren hoeven niet over verschillende, afzonderlijke apparaten te zijn verdeeld; bij veel traditionele vormen van multifactorauthenticatie worden alle factoren al via één telefoon aangeboden", aldus het NCSC.

Het NCSC adviseert mensen om waar mogelijk passkeys te gebruiken. Wanneer passkeys niet worden ondersteund, is traditionele MFA een belangrijke back-up. "Op bredere schaal zorgt de overstap naar phishingbestendige authenticatie ervoor dat een van de hardnekkigste oorzaken van cyberincidenten wordt aangepakt. De technologie is volwassen, de standaarden liggen vast en invoering biedt nu een praktische kans om de beveiliging van zowel gebruikers als organisaties te verbeteren", besluit de Britse overheidsinstantie.

Reacties (3)
Vandaag, 11:26 door BadAss.Sx
Trap hier niet in, beste mensen. passkeys is alleen maar in het leven geroepen zodat de veiligheidsdiensten makkelijker bij jouw data kunnen.
Vandaag, 11:46 door Anoniem
Door BadAss.Sx: Trap hier niet in, beste mensen. passkeys is alleen maar in het leven geroepen zodat de veiligheidsdiensten makkelijker bij jouw data kunnen.
Waar haal jij die wijsheid vandaan?
Vandaag, 11:49 door majortom
Wat een kromme redenering: een risico is geen risico omdat gebruikers die risico's toch al lopen. Het risico is daarmee niet weg,

Passkeys zijn gewoon ondingen. Er worden lock-ins gecreeerd (hetzijn bij de Google's/Apple's, hetzij bij online password managers). Als je eens in een (sandbox) omgeving zit waarbij het niet mogelijk is om de password manager plugin te gebruiken, dan kun je gewoon niet meer inloggen op zo'n site.

Ook weer zo'n onzinopmerking. Natuurlijk is het niet hetzelfde als MFA. De toegang tot je passkey-kluis wordt wellicht beschermd door een extra factor (password. pin of biometrisch), maar als de password-kluis wordt gehackt liggen gewoon je account gegevens op straat (zoals ook met traditioneel username/password en wachtwoordkluis het geval is).
