Nextcloud stopt met bug-bounty programma

Nextcloud stopt met het belonen van gevonden kwetsbaarheden, zo heeft het bedrijf in een e-mail aan haar geregistreerde gebruikers bekend gemaakt. Volgens het bedrijf is de beslissing genomen vanwege de toename van generieke, door AI gegenereerde meldingen, die het lastig maken om de relevante meldingen te identificeren. Het beloningsprogramma is op woensdag 22 april stopgezet.

Nextcloud startte het bug bounty-programma op HackerOne in 2017. Op die manier hoopte het bedrijf om externe onderzoekers aan te trekken die kwetsbaarheden in hun systeem konden vinden. Nextcloud zegt dat het op deze manier veel waardevolle meldingen heeft ontvangen.

Maar volgens Nextcloud wordt de kwaliteit van de meldingen al enige tijd steeds lager. "Net als veel andere softwareprojecten ontvangen we al enige tijd een toenemend aantal algemene, door AI gegenereerde meldingen, via platforms zoals HackerOne", aldus het Nextcloud Security Team.

Het bedrijf gaat vanaf nu geen financiële vergoedingen meer uitkeren, ook niet voor ernstige kwetsbaarheden die in de toekomst worden gevonden. De eigen HackerOne-pagina van Nextcloud wordt niet gesloten: Het platform blijft toegankelijk en het team verwelkomt nog altijd meldingen over kwetsbaarheden