Gemeente Epe: persoonsgegevens bijna alle inwoners gestolen bij aanval

donderdag 23 april 2026, 11:59 door Redactie, 2 reacties

Bij de ClickFix aanval op de servers van de gemeente Epe hebben criminelen de persoonsgegevens van bijna alle inwoners buitgemaakt. Van zo’n duizend inwoners is ook een kopie van het identiteitsbewijs buitgemaakt. De gemeente Epe had aangekondigd dat het uitgebreid onderzoek zou laten doen naar aanleiding van de aanval. De resultaten van dat onderzoek werden vandaag gepresenteerd.

De gestolen gegevens stonden op een server die nog maar door een beperkt aantal medewerkers werd gebruikt. De bestanden moesten nog worden ingevoerd in het gemeentelijk systeem. Alle inwoners van de gemeente ontvangen binnenkort een brief met informatie over het lek en adviezen over wat ze kunnen doen om misbruik van de gegevens te voorkomen. De inwoners van wie een kopie van een geldig identiteitsbewijs is gestolen, kunnen bij de gemeente kosteloos een nieuw paspoort, rijbewijs of ID-bewijs aanvragen.

Burgemeester Tom Thorn van Epe betreurt het datalek: "Als gemeente horen we goed voor de gegevens van burgers te zorgen en dat nemen we serieus. Helaas is het toch misgegaan". Hij voegt daaraan toe, "Mensen noemen het een lek, maar het is diefstal."

Reacties (2)
Vandaag, 12:05 door Anoniem
2026

Heel slecht dit.

We mogen steeds minder,we moeten steeds meer.

Als je je gegevens niet upload dan heb je geen rechten

Maar bij ons is het goed en vertrouwd,we gaan voor een digitale samenleving
meer controle dat wel,maar veiligheid of privacy dat weer niet.

Ik wil weer terug naar de jaren 90
een analoge samenleving.

Geen stress om hacks,privacy,beveiliging en meer

NL1990-1999
Vandaag, 12:10 door Anoniem
Politici moeten hiervoor aansprakelijk worden gehouden. Als bijvoorbeeld beleid leidt to het snijden van hoekjes op veiligheid en privacy, dan moeten verantwoordelijk politici zwaar worden vervolgd. Helaas gebeurt dit in de praktijk nog niet.
Certified Secure Full Stack Training 2026 Salt Road: Compromised Components