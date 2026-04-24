Kaspersky waarschuwt voor Windows-kwetsbaarheid

Een kwetsbaarheid in Windows maakt het mogelijk voor een lokale aanvaller met "impersonation privileges" om systeemrechten ("SYSTEM") te krijgen, zo stelt Kaspersky op basis van eigen onderzoek. Volgens Kaspersky is de kwetsbaarheid vermoedelijk aanwezig in alle Windows versies.
Kaspersky waarschuwde Microsoft op 19 september vorig jaar over de kwetsbaarheid. Op 10 oktober kwam het techbedrijf met een reactie dat het probleem niet als "high-severity" was aangemerkt en er geen CVE-nummer zou worden toegekend. Microsoft stelde tevens dat de kwetsbaarheid niet meteen gepatcht wordt, met als reden dat een aanvaller reeds over impersonation privileges ("SeImpersonatePrivilege") moet beschikken. Kaspersky heeft nu de details openbaar gemaakt, alsmede proof-of-concept code. Kaspersky zegt dat het geen instructies gaat publiceren die het eenvoudiger maken om de kwetsbaarheid op grote schaal te misbruiken.
