Bitwarden CLI getroffen door supplychain aanval

De CLI-versie van wachtwoordmanager Bitwarden is getroffen door een supplychain-aanval waarbij aanvallers gebruikmaakten van een gecompromitteerde GitHub Action, zo meldt securitybedrijf Socket. De opensource wachtwoordmanager telt meer dan tien miljoen gebruikers en wordt door meer dan 50.000 bedrijven gebruikt. Voor zover bekend is alleen de via npm aangeboden commandlineversie ("CLI") van de wachtwoordmanager door de aanval getroffen.
De aanval op Bitwarden CLI lijkt gebruik te hebben gemaakt van een gecompromitteerde GitHub Action in de CI/CD-pipeline van de wachtwoordmanager. Hierna is een gebackdoorde package (2026.4.0) van Bitwarden CLI gepubliceerd. Deze package bevat malafide code opgenomen in bw1.js. Dit bestand heeft veel overeenkomsten met het mcpAddon.js bestand, dat wordt gebruikt in de Checkmarx Supply Chain aanval.
De malafide code in bw1.js verzamelt allerlei inloggegevens, waaronder GitHub-tokens, AWS-credentials, Azure-tokens, GCP-credentials, npm-configuratiebestanden, SSH-keys, environment variabelen en configuratiebestanden van onder andere Claude. De gestolen data wordt vervolgens naar een externe server van de aanvallers gestuurd.
Socket adviseert getroffen organisaties om zo snel mogelijk het gebackdoorde package te verwijderen van developer, productie en build-systemen. Tevens wordt aangeraden om alle credentials en secrets die mogelijk aanwezig waren op deze systemen, zo snel mogelijk te roteren.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.