Nieuws
image

Kabinet verlengt DigiD-contract met Solvinity

zondag 26 april 2026, 17:00 door Redactie, 1 reacties

Het kabinet wil de samenwerking met Solvinity voor DigiD voorlopig voortzetten. De overeenkomst wordt naar verwachting begin mei voor nog eens twee jaar vastgelegd, ondanks kritiek over de mogelijke verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl, zo meldt de NOS

Kamerleden vrezen dat Nederlandse gegevens daardoor onder Amerikaanse wetgeving kunnen vallen en niet veilig zijn. Afgelopen week deed de Kamer nog een dringend beroep op het kabinet om van verlenging af te zien als Solvinity daadwerkelijk door een Amerikaans bedrijf wordt overgenomen.

Volgens Van der Burg is het echter niet mogelijk om op korte termijn naar een andere leverancier over te stappen. Dat zou volgens de staatssecretaris de “continuïteit en veiligheid van de dienstverlening” in gevaar brengen. Een overstap naar een andere partij is volgens het ministerie een langdurig traject dat zorgvuldig moet worden voorbereid en uitgevoerd.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 17:38 door Anoniem
Schandelijk!
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure Full Stack Training 2026 Salt Road: Compromised Components