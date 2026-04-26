Kabinet verlengt DigiD-contract met Solvinity

Het kabinet wil de samenwerking met Solvinity voor DigiD voorlopig voortzetten. De overeenkomst wordt naar verwachting begin mei voor nog eens twee jaar vastgelegd, ondanks kritiek over de mogelijke verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl, zo meldt de NOS

Kamerleden vrezen dat Nederlandse gegevens daardoor onder Amerikaanse wetgeving kunnen vallen en niet veilig zijn. Afgelopen week deed de Kamer nog een dringend beroep op het kabinet om van verlenging af te zien als Solvinity daadwerkelijk door een Amerikaans bedrijf wordt overgenomen.

Volgens Van der Burg is het echter niet mogelijk om op korte termijn naar een andere leverancier over te stappen. Dat zou volgens de staatssecretaris de “continuïteit en veiligheid van de dienstverlening” in gevaar brengen. Een overstap naar een andere partij is volgens het ministerie een langdurig traject dat zorgvuldig moet worden voorbereid en uitgevoerd.