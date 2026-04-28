Malware verspreid via "elementary-data" package op PyPI

Aanvallers zijn erin geslaagd om een malafide versie van de populaire Python-package "elementary-data" op PyPI te plaatsen, de officiële repository voor Python-packages. De malafide versie steelt gevoelige data en informatie uit cryptowallets. De malafide versie is inmiddels van PyPI verwijderd.

Elementary-data is een populaire tool in het dbt (Data Build Tool) ecosysteem, met meer dan 1,1 miljoen downloads op PyPI. Op 24 april werd een malafide versie van de package op PyPI geplaatst, de malware was opgenomen in het elementary.pth bestand. De malware werd toegevoegd via een kwetsbaarheid in de GitHub Actions workflow van het package. De aanvallers plaatsten een specifieke comment op een pull request die misbruik maakt van een injection kwetsbaarheid in een van de workflows.

Met behulp van de kwetsbaarheid konden de aanvallers een GITHUB_TOKEN bemachtigen (uit de workflow), een nieuwe malafide release van het package maken en deze, via de legitieme release pipeline, publiceren naar PyPI. StepSecurity stelt dat systemen die geen gepinde versies gebruiken automatisch de malafide versie hebben gedownload.