Stemopnamen en identiteitsdocumenten gelekt bij AI-bedrijf

Een datalek bij AI-trainingsbedrijf Mercor heeft 40.000 mensen geraakt, waarbij hun stemopnamen en identiteitsdocumenten zijn gestolen. Het gaat om een dataset van ongeveer 4 terabyte. De gestolen data bestaat uit stemopnamen en scans van identiteitsdocumenten van mensen die voor het bedrijf als 'AI contractor' werkten. De stemopnamen zijn gemaakt door mensen die voor het trainen van AI-modellen teksten voorlazen.

De gestolen dataset bevat ook scans van identiteitsdocumenten, zoals paspoorten en rijbewijzen, en selfies van de betreffende personen. Volgens securitybedrijf ORAVYS is de dataset eenvoudig te gebruiken voor het maken van deepfake stemmen. "De Mercor opnamen zijn gemiddeld twee tot vijf minuten lang. Combineer dit met het gelekte identiteitsdocument en de aanvaller heeft alle benodigde gegevens om een deepfake in te zetten", aldus het securitybedrijf.

ORAVYS stelt dat aanvallers met de gestolen stemgegevens allerlei aanvallen kunnen uitvoeren, zoals het omzeilen van stemverificatie bij banken, het oplichten van de werkgever van het slachtoffer, het plegen van fraude met verzekeringsclaims, het oplichten van familieleden en het plegen van romance scams. Het securitybedrijf biedt een dienst waarmee mensen kunnen controleren of hun stemgegevens zijn gestolen, hiervoor moet een korte "voice sample" worden geüpload.