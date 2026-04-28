Stemopnamen en identiteitsdocumenten gelekt bij AI-bedrijf

Een datalek bij AI-trainingsbedrijf Mercor heeft 40.000 mensen geraakt, waarbij hun stemopnamen en identiteitsdocumenten zijn gestolen. Het gaat om een dataset van ongeveer 4 terabyte. De gestolen data bestaat uit stemopnamen en scans van identiteitsdocumenten van mensen die voor het bedrijf als 'AI contractor' werkten. De stemopnamen zijn gemaakt door mensen die voor het trainen van AI-modellen teksten voorlazen.
De gestolen dataset bevat ook scans van identiteitsdocumenten, zoals paspoorten en rijbewijzen, en selfies van de betreffende personen. Volgens securitybedrijf ORAVYS is de dataset eenvoudig te gebruiken voor het maken van deepfake stemmen. "De Mercor opnamen zijn gemiddeld twee tot vijf minuten lang. Combineer dit met het gelekte identiteitsdocument en de aanvaller heeft alle benodigde gegevens om een deepfake in te zetten", aldus het securitybedrijf.
ORAVYS stelt dat aanvallers met de gestolen stemgegevens allerlei aanvallen kunnen uitvoeren, zoals het omzeilen van stemverificatie bij banken, het oplichten van de werkgever van het slachtoffer, het plegen van fraude met verzekeringsclaims, het oplichten van familieleden en het plegen van romance scams. Het securitybedrijf biedt een dienst waarmee mensen kunnen controleren of hun stemgegevens zijn gestolen, hiervoor moet een korte "voice sample" worden geüpload.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.