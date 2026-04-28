Firefox-bug maakt cross-site tracking en Tor-fingerprinting mogelijk

Mozilla heeft een kwetsbaarheid in Firefox gedicht waardoor het mogelijk was om gebruikers te fingerprinten. Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2026-6770, bevond zich in IndexedDB. De kwetsbaarheid maakt het mogelijk voor websites om een unieke, voorspelbare en stabiele "fingerprint" te maken voor een browserproces, gebaseerd op de volgorde van entries in IndexedDB.

In Firefox Private Browsing mode blijft deze fingerprint "stabiel", ook nadat alle private tabs zijn gesloten. In de Tor Browser blijft de fingerprint ook stabiel na gebruik van de "New Identity" feature, die bedoeld is om een volledige reset uit te voeren van de identiteit (cookies, browsergeschiedenis, TOR circruit, etc).

Aangezien de fingerprint gebaseerd is op een "consistente interne volgorde" van IndexedDB entries, kan deze informatie gebruikt worden om een gebruiker over meerdere sessies heen te volgen, ook wanneer cookies worden verwijderd of de browsergeschiedenis wordt gewist.

Mozilla adviseert gebruikers om hun browser bij te werken naar de nieuwste versie.