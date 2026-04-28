Winnaars AIVD-kerstpuzzel 2025 bekend en oplossingen online

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft de winnaars van de kerstpuzzel van 2025 bekendgemaakt, samen met de bijbehorende oplossingen. De dienst organiseert de puzzel al jarenlang voor zowel volwassenen als voor jongeren.

Dit jaar namen 308 deelnemers of teams deel aan de editie voor volwassenen. Het winnende team bestaat uit vier ervaren puzzelaars, die de puzzel nog niet eerder hadden gewonnen. Met een score van 97,5 van de 100 punten eindigden zij ruim bovenaan, met een voorsprong van 6 punten op de nummer twee.

De strijd om de tweede plaats was een stuk spannender. Er waren drie teams die slechts een half tot één punt van elkaar verschilden. Het verborgen thema, Hans Christian Andersen, werd door ongeveer 60 teams ontdekt. De teams die de meeste aanwijzingen wisten te vinden, de nummers twee en drie in de eindstand, verzamelden hiermee allebei 8 punten.

63 juniors zonden hun antwoorden in. De juniorpuzzel is dit jaar gewonnen door een meisje van 14. Ze behaalde met 90 punten een overtuigende overwinning en versloeg (op 4 inzendingen na) bijna ook alle teams van volwassenen die de juniorpuzzel in hebben gezonden. Het verborgen thema van de junioreditie, het twintigjarig jubileum van YouTube, werd geraden door 34 teams.

De AIVD heeft de oplossingen van de kerstpuzzel voor volwassenen en junioren hier (pdf) online gezet.