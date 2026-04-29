Videodienst Vimeo lekt gegevens van klanten en gebruikers

Videodienst Vimeo heeft gegevens van klanten en gebruikers gelekt, waaronder e-mailadressen. Dat heeft het platform via de eigen website laten weten. Van hoeveel mensen de gegevens zijn gestolen is niet bekendgemaakt. De data werd buitgemaakt bij Anodot, een bedrijf dat software levert waarmee bedrijven storingen en andere afwijkingen kunnen detecteren.

Aanvallers zouden bij Anodot authenticatietokens hebben gestolen die klanten gebruiken om toegang te krijgen tot clouddata. Met die tokens zou vervolgens klantdata uit cloudomgevingen zijn buitgemaakt. De aanval op Anodot raakte meerdere klanten, waaronder ook Vimeo. Volgens de videodienst zijn gebruikers- en klantgegevens buitgemaakt. Het zou vooral gaan om technische data, titels en metadata, en in sommige gevallen ook e-mailadressen.

Naar aanleiding van het incident heeft Vimeo besloten om alle Anodot credentials uit te schakelen en is de integratie van Anodot binnen Vimeo verwijderd. Het onderzoek naar het datalek is nog gaande en Vimeo zegt dat met meer details zal komen zodra die bekend zijn. De aanval is opgeëist door hackersgroep ShinyHunters. De groep wist eerder bij Odido de gegevens van meer dan zes miljoen mensen te stelen.