Europese Commissie wil dat lidstaten snel online leeftijdsverificatie invoeren

De Europese Commissie wil dat de EU-lidstaten snel online leeftijdsverificatie invoeren en heeft aanbevelingen opgesteld die hiervoor moeten zorgen. Twee weken geleden maakte EU-voorzitter Ursula von der Leyen al bekend dat de Europese app voor leeftijdsverificatie technisch klaar is en binnenkort voor burgers beschikbaar zal komen. De app moet ervoor zorgen dat gebruikers hun leeftijd kunnen aantonen wanneer ze online diensten gebruiken.

Vandaag heeft de Finse Eurocommissaris Henna Virkkunen voor Digitale soevereiniteit, veiligheid en democratie meer informatie over de plannen voor de leeftijdsverificatie-app gegeven. Ze stelt dat de app nu klaar is om door de EU-lidstaten te worden uitgerold en dat die ervoor zal zorgen dat online leeftijdsverificatie in de Europese Unie overal gelijk is. De app is apart te gebruiken maar kan ook in wallets voor de Europese digitale identiteit worden geïntegreerd.

Daarnaast heeft de Europese Commissie vandaag aanbevelingen aangenomen waarin verwachtingen voor de lidstaten staan beschreven. Dit om de uitrol van leeftijdsverificatietools te versnellen, aldus de Eurocommissaris. Het gaat onder andere om systemen voor het aantonen van de leeftijd van burgers en dat de leeftijdsverificatie-apps die EU-lidstaten zelf ontwikkelen met elkaar kunnen samenwerken.

Tevens werkt Brussel aan een 'Age Verification Scheme' met eisen voor partijen die de leeftijd van burgers kunnen aantonen en de partijen die leeftijdsverificatietools kunnen ontwikkelen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een lijst met aanbieders. De aanbevelingen worden morgen met de EU-lidstaten besproken. Tijdens de persconferentie over de app kreeg Virkkunen de vraag wat er wordt gedaan om te voorkomen dat mensen straks een vpn gebruiken om leeftijdsverificatie te omzeilen. "Het is een belangrijk onderdeel van de volgende stappen om te kijken dat die niet wordt omzeild", liet de Eurocommissaris daarop weten, die geen verdere details gaf.