Beveiligingsbedrijf ADT lekt persoonlijke gegevens van 5,5 miljoen klanten

Beveiligingsbedrijf ADT heeft de persoonlijke gegevens van 5,5 miljoen klanten gelekt. De data werd gestolen door dezelfde groep criminelen die eerder bij Odido de gegevens van zes miljoen mensen wist buit te maken. ADT levert onder ander alarmsystemen en beveiligingscamera's voor woningen en bedrijven. Vorige week meldde ADT via de eigen website dat aanvallers er in waren geslaagd om gegevens van klanten en potentiële klanten te stelen.

Volgens het beveiligingsbedrijf gaat het om namen, telefoonnummers en adresgegevens. In een "klein percentage" van de gevallen zijn ook geboortedatums en laatste vier cijfers van het social-securitynummer gestolen. Hoe de aanval mogelijk was en hoeveel klanten waren getroffen liet ADT niet weten. De aanval werd opgeëist door een groep die zichzelf ShinyHunters noemt. De aanvallers claimden de Salesforce-omgeving van ADT te hebben gehackt. Het zou gaan om elf gigabyte aan gecompromitteerde data en meer dan tien miljoen records.

De aanvallers dreigden de gestolen data te publiceren als ADT geen losgeld zou betalen. De informatie is inmiddels op de website van ShinyHunters verschenen. Volgens Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned gaat het naast de door ADT genoemde data ook om 5,5 miljoen e-mailadressen en gedeeltelijke identiteitsbewijzen. Via Have I Been Pwned kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. De bij ADT buitgemaakte e-mailadressen zijn nu aan de zoekmachine toegevoegd. Daarvan was 71 procent al via een ander datalek bekend.