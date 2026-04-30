Thunderbird gaat mensen uitnodigen voor bètatest e-maildienst Thundermail

Thunderbird gaat volgende maand mensen uitnodigen voor de eerste publieke bètatest van e-maildienst Thundermail. Dat hebben de ontwikkelaars aangekondigd. Thundermail is onderdeel van het Thunderbird Pro-abonnement dat negen dollar per maand zal kosten. Naast de e-maildienst bevat het ook Send, een dienst voor het uitwisselen van grote e-mailbijlagen, en een agenda genaamd Appointment.

Het ontwikkelteam merkt op dat Thunderbird Pro nooit gegevens van gebruikers zal verkopen, geen advertenties toont of de onafhankelijkheid in gevaar brengt. Daarnaast moet het gebruikers controle en vrijheid over hun e-mail geven, zonder afhankelijk te zijn van third-party mailproviders, zo laten de ontwikkelaars verder weten. Die begonnen eind vorig jaar al een interne tests van de e-maildienst.

Volgende maand worden de uitnodigingen voor de eerste publieke bètatest verstuurd. Die gaan naar mensen die zich hebben aangemeld voor de wachtlijst. Naast het gebruik van Thundermail binnen de Thunderbird e-mailclient zal er ook een webmailversie beschikbaar komen. Als er voldoende betalende gebruikers van Thundermail zijn hebben de ontwikkelaars ook een gratis, beperktere versie aangekondigd.