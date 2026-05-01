Amerikaanse staat pakt vpn-gebruik aan als onderdeel van leeftijdsverificatie

vrijdag 1 mei 2026, 10:04 door Redactie, 4 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 10:38

In de Amerikaanse staat Utah wordt volgende week een wet van kracht die het gebruik van vpn's om online leeftijdsverificatie te omzeilen aanpakt. De staat voerde eerder al leeftijdsverificatie in, maar gaat nu een uitbreiding van deze wet invoeren. Die stelt dat online leeftijdsverificatie voor iedereen geldt die vanuit Utah een website bezoekt, ongeacht of ze gebruikmaken van een proxy of vpn.

Daarnaast wordt het voor bepaalde sites verboden om uitleg over het gebruik van een vpn te delen. Het gaat dan specifiek om partijen die leeftijdsverificatie moeten toepassen. Die mogen het gebruik van een vpn niet aanmoedigen om de controle te omzeilen, zoals instructies over het gebruik van een vpn of het aanbieden van middelen om geofencing te omzeilen. Utah zou de eerste staat zijn die het vpn-gebruik op deze manier aanpakt, aldus de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF.

Volgens de EFF heeft de wet grote gevolgen. Door bedrijven verantwoordelijk te houden voor de leeftijdscontrole van iedereen die zich fysiek in Utah bevindt, ook als ze van een vpn gebruikmaken, kunnen deze websites ervoor kiezen om alle bekende ip-adressen van vpn-providers te blokkeren of voor alle bezoekers leeftijdsverificatie in te voeren. "Dit zou miljoenen gebruikers onderwerpen aan invasieve identiteitscontroles of hun vpn-gebruik blokkeren, ongeacht waar ze daadwerkelijk leven", aldus de burgerrechtenbeweging. Voor veel websites is het namelijk lastig om de werkelijke locatie van een gebruiker te bepalen, als die via een vpn de site bezoekt.

"Aanvallen op vpn's zijn in de kern aanvallen op de tools die digitale privacy mogelijk maken", zo stelt de EFF. "Utah schept een gevaarlijk precedent dat overheidscontrole plaatst boven de fundamentele architectuur van een privé en veilig internet, en het zal niet stoppen bij de grenzen van de staat. Toezichthouders in landen buiten de VS kijken ook naar het instellen van vpn-beperkingen."

Vandaag, 10:23 door Anoniem
Treurige ontwikkeling maar geen verrassing, natuurlijk. Zo gaat dat met de kaasschaaf-methode. Laagje voor laagje wordt je vrijheid en privacy afgepakt met als resultaat dat je uiteindelijk als burger volledig transparant bent voor de overheid. Maar diezelfde overheid is dat andersom totaal niet.

Hadden ze in de VS daar niet ooit een amendement voor in de grondwet gemaakt? Iets met wapenbezit en zo?
Vandaag, 10:24 door Anoniem
VPN gebruik kan geobfusceerd worden.

Ik voorspel dat een significant deel van de wereldbevolking , vooral in het Westen, er alles aan zal doen om deze overheidsIDdrang te frustreren.

Sterker nog, de oorlog is reeds begonnen.
Vandaag, 10:30 door Aap uit de mouw
Zorgelijke ontwikkelingen.
Verschillende overheden willen steeds meer controle over het internet met leefstijdsverificatie als wapen. Dat opzich is al ernstig, maar nu gebruiken ze het ook om VPNs tegen te werken.
Vandaag, 10:34 door Anoniem
Daarnaast wordt het verboden om uitleg over het gebruik van een vpn te delen. Partijen die leeftijdsverificatie moeten toepassen mogen het gebruik van een vpn niet aanmoedigen om de controle te omzeilen.

@Redactie: Een nuancering in jullie bericht is op zijn plaatst.
Het verbod om uitleg te geven over het gebruik van een VPN, is alleen opgelegd aan websites die leeftijdsverificatie moeten toepassen. (regels 825-830 in de uitbreiding, of zoek op "virtual private network")
Zoals jullie het nu schrijven zou niemand nog uitleg over VPNs mogen geven.
