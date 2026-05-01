Patiëntenportaal Martini Ziekenhuis weer online na ChipSoft-hack

Het patiëntenportaal van het Martini Ziekenhuis in Groningen is drie weken na de ransomware-aanval op ChipSoft weer online. ChipSoft levert software voor elektronische patiëntendossiers (EPD). De meeste Nederlandse ziekenhuizen gebruiken het EPD-systeem van ChipSoft. Het zou naar schatting een marktaandeel van zeventig procent hebben. Op 7 april werd bekend dat ChipSoft was getroffen door een ransomware-aanval. Vanwege de hack besloten meerdere ziekenhuizen hun patiëntenportaal offline te halen.

Het Martini Ziekenhuis meldt via de eigen website dat patiënten weer gebruik kunnen maken van alle functies van het patiëntenportaal. "ChipSoft, leverancier van het elektronisch patiëntendossier (EPD) van het Martini Ziekenhuis, werd getroffen door een cyberincident. Patiëntgegevens zijn hierbij niet geraakt. Het patiëntenportaal Mijn Martini was tijdelijk niet beschikbaar, maar is inmiddels weer volledig operationeel", aldus het ziekenhuis. Dat voegt toe dat de ChipSoft-hack geen gevolgen heeft gehad voor de zorg in het ziekenhuis.