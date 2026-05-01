Privacy-OS Tails komt wegens Tor Browser-kwetsbaarheden met noodpatch

De ontwikkelaars van het op privacy gerichte besturingssysteem Tails hebben wegens kwetsbaarheden in Tor Browser een noodpatch uitgebracht. Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen. Het privacy-OS kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart.

Tails maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen en biedt allerlei op privacy gerichte applicaties. De standaard browser binnen Tails is Tor Browser, dat weer op Firefox is gebaseerd. Eerder deze week verscheen Firefox ESR 140.10.1, waarin meerdere kwetsbaarheden zijn verholpen, waaronder een kritiek beveiligingslek CVE-2026-7322. Via deze kwetsbaarheid zou mogelijk willekeurige code op het systeem van gebruikers kunnen worden uitgevoerd. Daarbij is alleen het bezoeken van een gehackte of malafide website voldoende, of het te zien krijgen van besmette advertenties. Er is geen verdere actie van gebruikers vereist.

Vervolgens kwam Tor Browser met een nieuwe versie die nu ook aan Tails is toegevoegd. De ontwikkelaars merken op dat ze niet bekend zijn met misbruik van de beveiligingslekken in Tor Browser. Gebruikers worden opgeroepen om te updaten naar Tails 7.7.1.