Revolut mocht betaalrekening klant niet blokkeren wegens cryptotransactie

Revolut mocht de betaalrekening van een klant wegens een cryptotransactie niet blokkeren, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. De klant krijgt echter geen schadevergoeding. Het geautomatiseerde beveiligingssysteem van de bank signaleerde de cryptotransactie, waarna Revolut op 24 juni vorig jaar de klant eerst enkele vragen over de transactie stelde. Drie dagen later werd de betaalrekening geblokkeerd.

De blokkade duurde ruim twee maanden. Op 1 september vorig jaar liet Revolut weten dat het de betaalrekening per 31 oktober zou beëindigen. "Het is aan de bank om duidelijk te maken waarom de cryptotransactie een ‘uitzonderlijke omstandigheid’ vormde die het nodig maakte om de betaalrekening van de consument ruim twee maanden lang te blokkeren", aldus het Kifid. De bank heeft de maatregel echter niet toegelicht.

Revolut wees naar de poortwachtersfunctie die het onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft, maar daar volgt volgens het Kifid nog niet uit dat de bank in dit concrete geval tot een blokkade van de betaalrekening moest overgaan. Uiteindelijk kwam Revolut met een nadere toelichting, maar die was nog steeds te algemeen, aldus het klachteninstituut.

"Kortom: de bank heeft onvoldoende duidelijk gemaakt welke “uitzonderlijke omstandigheden” er waren die haar het recht gaven om de betaalrekening van de consument te blokkeren. De conclusie is daarom dat de bank de betaalrekening van de consument niet mocht blokkeren. In zoverre is de klacht gegrond", oordeelt het Kifid. De gedupeerde klant vorderde ook een schadevergoeding, maar noemde geen concreet schadebedrag. Verder werd de vermeende schade niet door de klant onderbouwd. Daardoor is onvoldoende duidelijk of hij ook daadwerkelijk schade heeft geleden, laat het klachteninstituut verder weten (pdf).