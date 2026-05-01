'44.000 cPanel-installaties vermoedelijk gehackt via nieuwe kwetsbaarheid'

Meer dan 44.000 installaties van cPanel en WebHost Manager (WHM) zijn zeer vermoedelijk gehackt via een nieuwe kritieke kwetsbaarheid, zo meldt The Shadowserver Foundation. De Amerikaanse en Australische autoriteiten bevestigen dat aanvallers misbruik van het probleem maken, aangeduid als CVE-2026-41940. De WebHost Manager (WHM) is een interface bedoeld voor hostingproviders die daarmee servers kunnen beheren en cPanel-accounts kunnen aanmaken en beheren. CPanel is een interface bedoeld voor individuele hosting-accounts. Hostingbedrijven en systeembeheerders maken er vaak gebruik van.
CVE-2026-41940 is een authenticatie bypass kwetsbaarheid, waardoor ongeauthenticeerde aanvallers op afstand toegang tot het controlepaneel kunnen krijgen, alsmede op afstand code kunnen uitvoeren, zo laat het Australische Cyber Security Centre (ACSC) weten. Dat meldt dat het bekend is met actief misbruik van het cPanel/WHM-lek in Australië. Ook het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security waarschuwt voor actief misbruik.
The Shadowserver Foundation is een stichting die zich bezig met de bestrijding van cybercrime houdt en onderzoek doet naar kwetsbare systemen op internet. De stichting heeft meerdere honeypots en zag zeker 44.000 ip-adressen van cPanel-installaties de honeypots scannen. In totaal zijn er volgens The Shadowserver Foundation zeker 650.000 cPanel-installaties vanaf het internet toegankelijk, waarvan bijna dertienduizend in Nederland. Hoeveel er daarvan zijn gecompromitteerd is onduidelijk. Updates voor CVE-2026-41940 zijn sinds 28 april beschikbaar, maar sommige partijen melden dat misbruik al sinds 23 februari plaatsvindt.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.