Mozilla gaat voortaan wekelijks bugfixes voor Firefox uitbrengen. De nieuwe updatecyclus zal met de lancering van Firefox 151 op 19 mei van kracht worden. Dat meldt Mozilla-volger Sören Hentzschel. Mozilla publiceert nu elke vier weken een feature-update. Zo staat Firefox 152 voor 16 juni gepland. Vaak komt Mozilla in de tussengelegen periode in ieder geval met één kleine update om bugs te verhelpen. Afhankelijk van de impact van een bug kan Mozilla ook vaker met bugfixes komen. Daarnaast kan de Firefox-leverancier ook apart updates voor beveiligingsproblemen uitbrengen of combineert die met geplande bugfixes.
Met Firefox 151 zal Mozilla elke week een update uitbrengen om eventuele bugs te verhelpen. De wekelijkse updates zullen geen nieuwe features introduceren. Die staan nog steeds eens per maand gepland. Mozilla heeft nog geen reactie gegeven waarom het naar een wekelijkse updatecyclus overstapt. Hentzschel merkt op dat de beslissing het mogelijk maakt om sneller op problemen te reageren.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.