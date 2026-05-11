Mozilla gaat voortaan wekelijks bugfixes voor Firefox uitbrengen. De nieuwe updatecyclus zal met de lancering van Firefox 151 op 19 mei van kracht worden. Dat meldt Mozilla-volger Sören Hentzschel. Mozilla publiceert nu elke vier weken een feature-update. Zo staat Firefox 152 voor 16 juni gepland. Vaak komt Mozilla in de tussengelegen periode in ieder geval met één kleine update om bugs te verhelpen. Afhankelijk van de impact van een bug kan Mozilla ook vaker met bugfixes komen. Daarnaast kan de Firefox-leverancier ook apart updates voor beveiligingsproblemen uitbrengen of combineert die met geplande bugfixes.

Met Firefox 151 zal Mozilla elke week een update uitbrengen om eventuele bugs te verhelpen. De wekelijkse updates zullen geen nieuwe features introduceren. Die staan nog steeds eens per maand gepland. Mozilla heeft nog geen reactie gegeven waarom het naar een wekelijkse updatecyclus overstapt. Hentzschel merkt op dat de beslissing het mogelijk maakt om sneller op problemen te reageren.