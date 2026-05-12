Apple dicht privacylekken in iOS, patcht loggingprobleem in oude iPhones

Apple heeft meerdere beveiligingsupdates voor iOS en iPadOS uitgebracht, waaronder ook voor oudere iPhones. De patches verhelpen onder andere verschillende privacy-gerelateerde kwetsbaarheden. De meeste beveiligingslekken heeft Apple gepatcht met iOS en iPadOS 26.5 en iOS en iPadOS 18.7.9. Het gaat om verschillende problemen waardoor apps toegang tot gevoelige gebruikersgegevens zouden kunnen krijgen. Wat deze gegevens precies inhouden laat Apple niet weten.

Daarnaast is er een probleem opgelost in het 'networking' onderdeel van de besturingssystemen waardoor een aanvaller gebruikers op basis van hun ip-adres zou kunnen volgen. Een andere verholpen kwetsbaarheid zorgt ervoor dat het beantwoorden van een e-mail via de Mail-app, op een iPhone waarop de Lockdown Mode staat ingeschakeld, ervoor zorgt dat remote afbeeldingen worden weergegeven. Iets wat ook voor tracking te gebruiken zou zijn.

Verder heeft Apple een kwetsbaarheid gepatcht waarmee apps het scherm van de gebruiker kunnen opnemen. Ook is er een probleem verholpen waardoor apps kunnen zien welke andere apps gebruikers hebben geïnstalleerd. De overige beveiligingslekken die met deze patchronde zijn aangepakt zorgen voornamelijk voor denial of service-problemen.

Oudere iPhones en iPads

Voor oudere iPhones en iPads heeft Apple ook een beveiligingsupdate uitgebracht. IOS en iPadOS 16.7.16 en iOS en iPadOS 15.8.8 verhelpen allebei één kwetsbaarheid. Het betreft een loggingprobleem in de Notification Services waardoor notificaties die verwijderd zouden moeten worden op het toestel bewaard blijven. De notificaties zouden gevoelige informatie kunnen bevatten. Apple brengt zelden nog updates voor deze iOS- en iPadOS-versies uit. Het deed dit onlangs nog wegens een actief aangevallen kwetsbaarheid

Eigenaren van een iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE (1e generatie), iPad Air 2, iPad mini (4e generatie) en iPod touch (7e generatie) kunnen updaten naar iOS en iPadOS 15.8.8. Voor iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5e generatie, iPad Pro 9.7-inch, en iPad Pro 12.9-inch 1e generatie zijn iOS en iPadOS 16.7.16 verschenen.