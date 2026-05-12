General Motors schikt zaak over verkopen rijgedrag voor ruim 12 miljoen dollar

Autofabrikant General Motors heeft in de Verenigde Staten een zaak over het illegaal verzamelen en verkopen van het rijgedrag en locatiegegevens van honderdduizenden automobilisten geschikt voor ruim 12 miljoen dollar. Dat heeft procureur-generaal Rob Bonta van de Amerikaanse staat Californië bekendgemaakt. Volgens Bonta verkocht General Motors het rijgedrag van Californische automobilisten, zonder dat die hiervan wisten of hier toestemming voor hadden gegeven. Daarnaast liet de autofabrikant ook herhaaldelijk weten dat het dit niet zou doen.

Naast de manier waarop mensen hun auto bestuurden ging het ook om locatiegegevens waarmee het persoonlijk gedrag van bestuurders was af te leiden, aldus Bonta. Volgens de aanklacht van de procureur-generaal verkocht General Motors jarenlang namen, contactgegevens, locatiedata en rijgedrag van honderdduizenden Californiërs aan twee datahandelaren. Die verkochten de informatie weer door aan verzekeringsmaatschappijen. In tegenstelling tot andere staten, waarbij de verkochte data tot hogere verzekeringspremies leidden, was dat in Californië niet het geval. Wetgeving in de Amerikaanse staat verbiedt het gebruik van rijgegevens om verzekeringspremies te bepalen.

Volgens de autoriteiten kan met de precieze locatiegegevens van een auto een grote hoeveelheid persoonlijke, gevoelige informatie over de bestuurder worden afgeleid, zoals waar men woont en werkt, maar ook geloofsovertuiging. Naast de boete van 12,75 miljoen dollar mag General Motors als onderdeel van de schikking rijgegevens niet meer aan datahandelaren verkopen en gelden er beperkingen voor het gebruik ervan. Begin dit jaar bepaalde de Amerikaanse toezichthouder FTC dat General Motors vijf jaar lang het rijgedrag en de locatiegegevens van automobilisten niet aan kredietbureaus mag verkopen.