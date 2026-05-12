Minister weet niet wanneer onderzoeken hack Clinical Diagnostics zijn afgerond

Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport weet niet wanneer de onderzoeken naar de hack van Clinical Diagnostics zijn afgerond. De samenwerking tussen Bevolkingsonderzoek Nederland en het laboratorium is volgens de bewindsvrouw nog altijd opgeschort. Bij Clinical Diagnostics werden vorig jaar de persoonlijke gegevens van een groot aantal mensen gestolen.
Het ging om 850.000 vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en patiënten van privéklinieken en huisartsen. Clinical Diagnostics betaalde de criminelen losgeld om publicatie van de gestolen gegevens te voorkomen. Hoe de hack mogelijk was is nog altijd niet bekendgemaakt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het Openbaar Ministerie (OM) maakten bekend dat ze onderzoek naar de hack zullen doen. Verschillende partijen in de Tweede Kamer wilden van de minister weten hoe het hiermee staat. "Gezien hun onafhankelijke positie, is het mij niet bekend wanneer deze onderzoeken gereed zijn", reageert de bewindsvrouw.
Begin dit jaar meldde Bevolkingsonderzoek Nederland dat het de samenwerking met Clinical Diagnostics wil hervatten. "De samenwerking met Clinical Diagnostics (CD) is na bekendwording van de hack opgeschort en is dat tot op heden nog steeds. CD is nu op basis van het rapport aan de slag om de informatiebeveiliging op orde te brengen", laat Sterk daarover weten. De minister zegt dat Bevolkingsonderzoek Nederland de samenwerking met het lab alleen zal hervatten wanneer de veiligheid van de data van de deelnemers onafhankelijk is vastgesteld.
Bevolkingsonderzoek Nederland liet onderzoek uitvoeren naar de informatiebeveiliging bij Clinical Diagnostics. Het onderzoek moest inzicht geven in de stand van de informatiebeveiliging van het lab, om daarmee de veiligheid van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens in relatie tot de dienstverlening aan Bevolkingsonderzoek Nederland te kunnen beoordelen. Het onderzoek bestond uit een analyse van het operationele proces, de it-systemen, datastromen en onderliggende it-infrastructuur van Clinical Diagnostics.
Voormalig staatssecretaris Tielen voor Jeugd, Preventie en Sport liet begin dit jaar weten dat over alle punten tekortkomingen bestaan. "Over de precieze onderzoeksbevindingen kan ik helaas niet meer specifieke informatie verstrekken, om reden dat dit tot openbaarmaking van gevoelige en vertrouwelijk verstrekte bedrijfsgegevens zou leiden", aldus Tielen, die toevoegde dat ze van de geconstateerde tekortkomingen "geschrokken" was.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.