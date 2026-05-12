Texas klaagt Netflix aan wegens het illegaal verzamelen van gebruikersdata

De Amerikaanse staat Texas heeft Netflix aangeklaagd omdat het illegaal gegevens van gebruikers zou verzamelen, zonder dat die dat weten of hiervoor toestemming hebben gegeven. "Jarenlang liet Netflix aan consumenten weten dat het niet uitgebreide gebruikersdata verzamelde of deelde. In werkelijkheid is Netflix een loggingbedrijf dat miljarden gedragsgebeurtenissen opslaat en daar geld mee verdient - en af en toe ook films streamt", aldus de Texaanse procureur-generaal Ken Paxton.

Volgens de procureur-generaal heeft Netflix het platform bewust zo gemaakt dat kijkgedrag van gebruikers, voorkeuren, apparaten, app-gebruik, gebruikte netwerken en andere gevoelige gedragsdata worden gevolgd en verzameld. "Elke interactie op het platform is een datapunt dat informatie over de gebruiker onthult. Deze tracking is niet alleen beperkt tot de accounts van volwassenen, maar geldt ook voor de profielen van kinderen."

Paxton stelt dat Netflix de informatie met datahandelaren en advertentiebedrijven deelt, waar het vervolgens wordt gecombineerd met data afkomstig van andere platformen, om zo uitgebreide profielen van mensen aan te leggen. "Het bedrijf verdient jaarlijks miljarden dollars aan het stiekem verkopen van consumentengegevens", laat de procureur-generaal verder weten. "Netflix heeft een surveillanceprogramma ontworpen dat illegaal persoonlijke data van Texanen verzamelt en hieraan verdient, zonder hun toestemming, en mijn organisatie zal er alles aan doen om dit te stoppen."

Paxton wil dat Netflix verantwoordelijk wordt gehouden voor misleiding en stopt met het illegaal verzamelen en delen van gebruikersgegevens. Daarbij worden ook niet nader genoemde boetebedragen geëist. Netflix laat tegenover persbureau Reuters weten dat de rechtszaak ongegrond is en gebaseerd is op verkeerde informatie.